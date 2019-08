Najveća obožavateljica rasplakala Danijelu Martinović

Pjevačica Danijela Martinović nedavno je održala koncert u Delčevu u Makedoniji na čijem je kraju doživjela iznimno ugodno iznenađenje

'Njeno ime je Ana Dedova. Upoznale smo se prije koju godinu, a poznajemo se nekoliko vječnosti. Naša priča je gotovo filmska. Ana mi je obogatila život. Uz nju sam naučila mnogo toga. Poklonila mi je jedan od najposebnijih poklona ikada. To je teško nadmašiti osim ako ona ne odluči nadmašiti samu sebe. Dobila sam knjigu poezije koju je Ana posvetila meni. Trebam li pisati koliko sam suza prolila nad tih 46 pjesama? Zbirka se zove 'Tvoje anđeosko lice'. Bože, čime sam to zaslužila ne znam ali hvala ti,hvala,hvala! Došle su bez najave , njih dvije same, Ana i njena Mama, prišle mi sa leđa tiho da me zagrle. To je bogatsvo. To nema cijene', napisala je Danijela Martinović uz snimku sa koncerta koju je stavila na svoj Instagram.