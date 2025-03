Najstariji sin Toma Hanksa zvijezda je hit serije na Netflixu, a uloga kao da je pisana za njega

Godine 2021. godine medijske stupce punio je sudskim tužbama s bivšom djevojkom. Ona ga je tužila za nasilje u obitelji, a zatim ju je on optužio za isto, no rasplet ovog slučaja do danas je nejasan.

Kontrast između tetoviranog Hanksa i njegova ljubljenog, sve-američkog oca primjećen je još otkako se pojavio u javnosti (naravno, s rap remiksom), ali nekako nikad ne prestaje biti šokantnim. Casting njegovu liku koškaraša koji je i bijel, i rep izvođač, i prekriven tetovažama, i magnet za kontroverze bio je pametan potez kreativnog tima Netflixove serije koja je, od premijere na Netflixu 27. veljače, najgledanija u Hrvatskoj ali i šire.

Chet Hanks već ima glumačkog iskustva

Hanks je ranije glumio, i to dosta - imao je posebno zapamćen cameo nastup u hvaljenoj seriji 'Atlanta' - tako da uloga koškaraša Travisa Bugga nije potpuno iznenađenje.

34- godišnji Chet Hanks, međutim, nije najčudniji casting u kinematografskom univerzumu Mindy Kaling. To još uvijek ostaje angažiranje teniske legende Johna McEnroea da pripovijeda njezinu teen seriju za Netflix 'Never Have I Ever'.

Hanks je za Esquire izjavio da je na audiciji sam sebe gurnuo. Jedino je on dovoljno vjerovao u sebe da zna kako je savršen za ulogu lika s kojim dijeli mnoštvo dodirnih točaka.