Najpopularniji francuski glumac savjetuje: 'Ne smijete sebe shvaćati preozbiljno'

Glumac i redatelj s uspješnom međunarodnom karijerom koji se proslavio ulogom u filmu 'Mržnja', široj publici poznat je po ulogama u filmovima 'Oceanovih 12' i 'Oceanovih 13' i 'Crni labud. Bivši suprug Monice Belluci, Vincent Cassel progovorio je zašto sada više uživa u životu nego prije, starenju pred kamerama i prošlosti

'Kad radite i još uvijek sanjarite, sve se svede na posao i želite stići na cilj. Čim postanete poznati polako se smirite. Shvatite da niste luzer i da ljudi cijene ono što radite. Opustite se. Tada sam i počeo stvarati privatan život. Prije toga nisam imao vremena za ništa. Samo gluma. Hoću biti De Niro, Mastroianni... Kad formirate karijeru i uspijete iznenada. Na primjer, ima puno glumaca kojima se divim, ali više nisam ničiji obožavatelj jer kad to radite toliko dugo, svakoga dana, naučite trik. A trik je da nema trika. Samo treba pokušati i ne smijete sebe shvaćati preozbiljno. Bar po mom mišljenju. Trik je u tome da se zabavljate dok radite svoj posao. Svatko to može. Trik je da gluma nije teška, nego je teško prihvaćanje da je jednostavna', ispričao je Vincent Cassel u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju .

Nakon deset godina je, kaže, shvatio da snima čudne, nasilne i mračne filmove. 'Otkrio sam taj dio sebe zbog toga jer na početku karijere nisam imao pojma da ću ići u tom smjeru. Mogao sam biti komičar', poručio je.

Sada mu se, izjavio je, čini da uživa više nego prije. 'Prije sam previše patio. Znate ono, morate patiti da bi napravili nešto zanimljivo. (smijeh) Polako, ali sigurno se rješavam te ideje. Život je dovoljno težak da bi uz to još tražili patnju. Trudim se uživati u onome što radim jer ponekad mi se čini da najviše otkrivate sebe dok se zabavljate. Jer zaboravite što je važno, i shvatite: Nisam to trebao reći! Kao ja sada', ističe glumac koji je Vincent je sa sada bivšom suprugom Monicom Bellucci glumio u osam filmova. On i novopečena supruga manekenka Tina Kunakey potvrdili su nedavno da čekaju prvo zajedničko dijete.