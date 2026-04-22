Najplaćenije turske glumice: Koliko danas 'vrijede' najveće zvijezde serija

Turske serije već godinama osvajaju publiku diljem svijeta, a s njihovom popularnošću rasli su i honorari glavnih zvijezda. Sezona 2025./2026. donijela je pritom prave rekorde, pa najtraženije glumice danas po jednoj epizodi zarađuju desetke tisuća eura, a upravo njihova imena često su presudna da se nova serija proda na strana tržišta
Turske serije već su odavno osvojile i domaću publiku, koja iz večeri u večer prati živote omiljenih junaka pred ekranima. No mnogi se pritom potajno pitaju koliko njihove zvijezde zapravo zarađuju za duga i iscrpljujuća snimanja koja stoje iza svake epizode.
Na vrhu ljestvice trenutačno je Afra Saracoglu, glavna zvijezda serije 'Abi', koju je publika zavoljela zbog uloge Sejran u seriji 'Zlatni kavez'. Ona po epizodi zaradi čak 2.500.000 turskih lira, odnosno oko 65.000 eura, čime drži status najbolje plaćene glumice sezone.
Vrtoglave cifre
Odmah iza nje je Serenay Sarıkaya iz serije 'Kimler Geldi Kimler Geçti'. Njezin honorar iznosi 2.200.000 lira, odnosno oko 57.200 eura po epizodi. Treće mjesto zauzima Demet Ozdemir jer za svoj angažman u seriji 'Esref Rüya' dobiva oko 2.000.000 lira, što je približno 52.000 eura po epizodi.
Među najplaćenijima je i Hande Ercel, zvijezda serije 'Miriše na ljubav', koja po epizodi zaradi 1.750.000 lira, odnosno oko 45.500 eura. Listu zaključuje Sinem Unsal, glavna glumica u hit seriji 'Daleki grad', s honorarom od 1.000.000 lira po epizodi, odnosno otprilike 26.000 eura, no unatoč tome što je 'zadnja' na ovoj listi, i dalje spada među najtraženija lica turske televizije.
Ovi iznosi predstavljaju rekordne honorare za jednu sezonu u turskoj produkciji i jasno pokazuju koliko se industrija promijenila u posljednjih nekoliko godina. Afra Saracoglu je zahvaljujući novom ugovoru za 'Abi' učvrstila status prve glumačke lige, a Sinem Unsal, nakon velikog uspjeha 'Dalekog grada', potvrdila je reputaciju glumice na koju se ozbiljno računa u budućim projektima.