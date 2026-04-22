Najplaćenije turske glumice: Koliko danas 'vrijede' najveće zvijezde serija

Turske serije već su odavno osvojile i domaću publiku, koja iz večeri u večer prati živote omiljenih junaka pred ekranima. No mnogi se pritom potajno pitaju koliko njihove zvijezde zapravo zarađuju za duga i iscrpljujuća snimanja koja stoje iza svake epizode.

Na vrhu ljestvice trenutačno je Afra Saracoglu, glavna zvijezda serije 'Abi', koju je publika zavoljela zbog uloge Sejran u seriji 'Zlatni kavez'. Ona po epizodi zaradi čak 2.500.000 turskih lira, odnosno oko 65.000 eura, čime drži status najbolje plaćene glumice sezone.

Vrtoglave cifre

Odmah iza nje je Serenay Sarıkaya iz serije 'Kimler Geldi Kimler Geçti'. Njezin honorar iznosi 2.200.000 lira, odnosno oko 57.200 eura po epizodi. Treće mjesto zauzima Demet Ozdemir jer za svoj angažman u seriji 'Esref Rüya' dobiva oko 2.000.000 lira, što je približno 52.000 eura po epizodi.