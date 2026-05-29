Zvijezda 'Crnog mora' na rubu razvoda: Turska glumica prolazi kroz najveću bračnu krizu dosad

Mediji u Turskoj pišu da je par, koji se vjenčao 2019. godine nakon nekoliko godina veze, već neko vrijeme suočen s ozbiljnim bračnim problemima. Iako su Deniz Baysal i Barıs Yurtcu nekoć slovili za jedan od najskladnijih parova turske šoubiz scene i često zajedno punili naslovnice romantičnim fotografijama s putovanja i koncerata, danas se sve glasnije šuška o distanci i sve rjeđim zajedničkim pojavljivanjima .

Upoznali su se na snimanju spota njegova benda, gdje je ljubav među njima navodno planula na prvi pogled, a glumica je više puta isticala da joj je upravo on donio osjećaj sigurnosti nakon teškog djetinjstva obilježenog rastankom roditelja .

Deniz se nije pojavila na velikoj proslavi rođendana svog supruga što je bio jasan signal da među njima postoje duboki nesporazumi.Zbog toga obožavateljima ovih dana posebno teško padaju natpisi o 'kraju velike ljubavi'.

Pukotine u vezi

Premda službene potvrde razvoda još nema, društvene mreže i turski tabloidi bruje o navodnim svađama, zahlađenju odnosa i sve većoj fokusiranosti oboje partnera na karijeru. Deniz je trenutno potpuno posvećena snimanjima i novim projektima, dok se Barıs bavi glazbom i nastupima s bendom, pa se mnogi pitaju je li upravo tempo života pridonio pukotinama u njihovoj vezi.