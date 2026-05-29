Zvijezda 'Crnog mora' na rubu razvoda: Turska glumica prolazi kroz najveću bračnu krizu dosad

Trenutno je domaći gledatelji prate kao Esme u seriji 'Crno more', a privatno se, čini se, suočava s najvećom krizom u dosadašnjem braku. Turska zvijezda Deniz Baysal, koja je regionalnu publiku osvojila već ulogom Hazan u seriji 'Fazilet i njezine kćeri', ponovno je u središtu pozornosti, ovaj put zbog glasina da je njezina ljubav s glazbenikom Barısem Yurtcuom na izdisaju
Mediji u Turskoj pišu da je par, koji se vjenčao 2019. godine nakon nekoliko godina veze, već neko vrijeme suočen s ozbiljnim bračnim problemima. Iako su Deniz Baysal i Barıs Yurtcu nekoć slovili za jedan od najskladnijih parova turske šoubiz scene i često zajedno punili naslovnice romantičnim fotografijama s putovanja i koncerata, danas se sve glasnije šuška o distanci i sve rjeđim zajedničkim pojavljivanjima.
Upoznali su se na snimanju spota njegova benda, gdje je ljubav među njima navodno planula na prvi pogled, a glumica je više puta isticala da joj je upravo on donio osjećaj sigurnosti nakon teškog djetinjstva obilježenog rastankom roditelja.
Deniz se nije pojavila na velikoj proslavi rođendana svog supruga što je bio jasan signal da među njima postoje duboki nesporazumi.Zbog toga obožavateljima ovih dana posebno teško padaju natpisi o 'kraju velike ljubavi'.
Pukotine u vezi
Premda službene potvrde razvoda još nema, društvene mreže i turski tabloidi bruje o navodnim svađama, zahlađenju odnosa i sve većoj fokusiranosti oboje partnera na karijeru. Deniz je trenutno potpuno posvećena snimanjima i novim projektima, dok se Barıs bavi glazbom i nastupima s bendom, pa se mnogi pitaju je li upravo tempo života pridonio pukotinama u njihovoj vezi.
Za sada se glumica i glazbenik o ovim navodima ne oglašavaju, što samo hrani interes javnosti i ostavlja prostor za nagađanja o tome jesu li zaista na korak od razvoda ili prolaze kroz jednu od onih kriza koje ili slome odnos – ili ga dodatno ojačaju.