Na radost brojnih obožavatelja Val Kilmer ponovno snima: ‘Puno sam bolje nego što zvučim’

Slavni glumac ne krije da se priprema naveliko kako bi se, nakon teške bolesti, vratio na filmska platna, a u to spada i dio u kojem uvjerava svoje obožavatelje da je on, kada je o zdravlju riječ, sada sasvim dobro, iako možda tako i ne izgleda

60-godišnji holivudski glumac Val Kilmer , koji se još uvijek oporavlja od raka grla koji ga je u konačnici doveo i do traheotomije zbog čega danas govori služeći se govornom protezom, najavio je i svoj veliki povratak na filmska platna. Njegov prvi film, nakon godina izbivanja iz Hollywooda, biti će 'Paydirt', a o tome je govorio i gostujući u showu 'Good Morning America'.

'Osjećam se dobro i puno sam bolje nego što zvučim', rekao je Val Kilmer preko video veze, otkrivši i kako mu je koristiti govornu protezu, ali i kako se navikava na novi glas.

'Sve je to isto kao kada učite neki drugi jezik ili dijalekt. Morate jednostavno pronaći način da bi komunicirali i to se ne razlikuje puno od bilo kojeg drugog glumačkog izazova, no, isto tako ovo nisu uobičajeni uvjeti.'