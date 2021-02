Na pragu 70-e Jane Seymour otkrila tajnu svoje vitke linije i pohvalila se kako ima istu kilažu kao kada je imala 17 godina

Hrvatski gledatelji je se i danas rado sjećaju kao žene vrač iz popularne serije 'Dr. Quinn, žena vrač', koja je žarila i palila 90-ih godina, a ona, iako je svega nekoliko dana dijeli do 70. rođendana, izgleda bolje no ikada

'Trudim se ne izlaziti iz kuće, a ako i izlazim, uvijek sam zaštićena maskom i ne krećem se po Hollywoodu. Često hodam po plaži, vježbam pilates... Pokušavam ostati u top formi i trudim se jesti zdravo, no to ne znači da sam dijeti ili išta takvo slično', rekla je Jane Seymour i potom progovorila o tome da jede tek jedan obrok dnevno:

'To je zaista dobra fora. Ujutro popijem šalicu kave, a budući da u većini slučajeva odmah krenem s obavezama nakon što ustanem, zaboravim jesti do popodneva. Moj partner David je na intermitten dijeti, što znači da ne jede do 14 sati. Ako mi se kasnije nešto jede, pojedem malo tamne čokolade i popijem čašu vina. Pa i to je obrok, zar ne?'

Glumica je otkrila kako su i njezine prijateljice u dobroj formi, a potom je dodala kako sama ima danas istu brojku na vagi koliku je imala kada je kao tinejdžerka pohađala baletnu školu. Uz to je priznala kako njezine unuke često zavire u njezin ormar i uzmu odjeću koju nosi.