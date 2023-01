Na pogrebu Lise Marie Presley otkriveno da je nedavno postala baka, njezina kći potvrdila da je u obitelj stigla djevojčica

Tijekom komemoracije za Lisu Marie Presley u Gracelandu, u Memphisu, saznalo se da je je pokojnica nedavno prvi put postala baka i da je Riley Keough majka malene djevojčice

Tijekom komemoracije za preminulu punicu, koja se održala u Gracelandu u Memphisu, Ben Smith-Petersen, otkrio je da su on i Riley Keough roditelji.

Smith-Petersen i 33-godišnja Keough u braku su osam godina, a nije poznato kad je njihova kći rođena niti kako se zove. Glumičin predstavnik potvrdio je za People tek to da je par dobio djevojčicu 2022, a kamere su ovog vikenda, uoči majčinog pogreba, snimile glumicu kako silazi iz privatnog aviona držeći bebu u rukama, no nitko u tom trenutku nije znao da se radi o njezinoj kćeri.

View this post on Instagram

'Moj muž je tako dobra osoba. On je miran i odan, snažan i osjetljiv. On je moj najbolji prijatelj', napisala je Keough u eseju 2022. za Vogue Australia.

'Obitelji su znale da ćemo se vjenčati i rekli su: 'Dopustite da vam organiziramo hinduističko vjenčanje',' prisjetila se Keough u svom eseju za Vogue Australia. 'Bilo je tako lijepo i, na neki način, to je vjenčanje bilo malo intimnije i stvarno posebno. Na tom vjenčanju sam plakala sam. Na svom većem vjenčanju bila sam malo nervozna, nisam bila toliko prisutna. Ali svejedno je bilo jednako nevjerojatno.'

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Prije dvije godine izgubila je sina Benjamina Keougha, kojeg je uz Riley dobila u prvom braku s glazbenikom Dannyjem Keoughom. Benjamin Keough počinio je samoubojstvo suočen s problemima s mentalnim zdravljem 2020. godine u dobi od 27 godina. Od njegovog odlaska Lisa Marie nikad se nije oporavila, a njezini prijatelji kažu da je umrla od slomljenog srca. 'Molim te, čekaj me, ljubavi moja, i drži me za ruku dok ostajem ovdje da mogu nastaviti štititi i odgajati tvoje male sestre i biti oslonac za Riley. Znam da bi to htio', napisala je povodom njegovog 28. rođendana kojeg nažalost nije dočekao.