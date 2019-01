Na Ćorlukinom horizontu nema ničega osim vruće Franke Batelić

View this post on Instagram

Zelim vam da se veceras zabavite (zdrobite) kao sto se ova cetvorka zabavila 16.7.2018 i proslavila najveci uspjeh Hrvatskog nogometa...par nikad vidjenih selfija da zacini kraj 2018 😁🍾⚽️🇭🇷 @simevrsaljko2 @mateokovacic8 #mikivelikibadelj #WC2018 #throwback #jakakava #