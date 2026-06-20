'Mr And Mrs': Dua Lipa konačno otvorila svadbeni album i pokazala spektakularnu Versace vjenčanicu

Dok je londonsko vjenčanje bilo rezervirano samo za najuži krug obitelji, proslava Due Lipe i Calluma Turnera na Siciliji poprimila je razmjere dostojne holivudskih filmova. Trodnevno slavlje , koje je prema procjenama stranih medija koštalo vrtoglavih 1,5 milijuna funti, održalo se u raskošnoj, povijesnoj vili nedaleko od Palerma .

Kako bi mladenci i njihovi gosti imali potpunu privatnost, angažirano je snažno osiguranje , a Sicilija je danima bila pod opsadom zbog dolaska brojnih slavnih uzvanika koji su pristizali privatnim letovima i jahtama .

Slavna pjevačica sada je na Instagramu prvi put podijelila fotografije s luksuzne proslave u Palermu, točnije niz romantičnih trenutaka sa suprugom.

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Tijekom proslave promijenila nekoliko outfita uključujući i zapanjujući bridal look s potpisom Bottega Venete, glavna zvijezda večeri bila je nevjerojatna, raskošna vjenčanica nastala pod kreativnim vodstvom Donatelle Versace. Najljepši dan uz najposebniji par. Volim vas oboje. Čestitam', poručila je paru Donatella Versace, a oduševljeni komentari obožavatelja ispod objavljenih fotografija ne prestaju se nizati.