Može li izazovnije? Seksi Žanamari skinula višak krpica i pokazala sve svoje čari

Danas je TOČNO godinu dana otkad smo Maky i ja izdali naš prvi duet ‘Pina colada’ i, usudim se reći, razvalili, unatoč tome što su nam svi govorili da ne idemo van s pjesmom u sredini ljeta! Kao da je to ‘najgore vrijeme’ 🤷🏻‍♀️ Ali mi smo išli kontra svih pravila i savjeta i slušali srce i intuiciju i evo više od milje i pol vjuza govori SVE! Zato je poruka dana - slušajte svoje srce i nećete pogriješiti! Moj #hubby i ja smo ovu ‘novu godišnjicu’ u našim životima odlučili proslaviti novim duetom i to najvatrenijim do sad 🔥 #ROMATIKA vas čeka DANAS u 19h na CMC-ju i mom YouTube kanalu ‘zanamarimusic’ ♥️ NEKA GODIŠNJI POČNE!!!

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Jul 26, 2018 at 3:26am PDT