Mojmira Pastorčić: 'Ja bi iz pandemije voljela naučiti da je život sada. Ne jučer, ne za godinu dana, ne kad ćeš napraviti ili imati ovo ili ono, nego danas'

Jedno od omiljenih ženskih lica informativnog svijeta prije dvije i pol godine uskočila je u voditeljski stolac RTL Direkta kada je ubrzo svojim stilom vođenja osvojila gledatelje. Urednica i voditeljica ispričala jšto misli o komentarima na društvenim mrežama, od kad se zaljubila u novinarstvo i naučili i što je naučila zahvaljujući pandemiji

Mojmira Pastročić nema profil ni na jednoj društvenoj mreži i uglavnom ne čita komentare. 'Postoji Facebook od Direkta i Šprajcov, pa ih imam gdje pročitati. Nekad mi je zabavno saznati da sam i anarhist i da sam očito za HDZ, da sam i zadrti katolik i očito pravoslavac. Smiješno mi je to, ali me zabrinjava što je velik postotak komentara obično trolanje, uvrede i govor mržnje po bilo kojoj osnovi. Mi smo plaćenici, lažemo, manipulatori, strašimo. Takve diskvalifikacije i gluposti me ne zanimaju niti me uzrujavaju. Ali, kad netko napiše da prebrzo govorim, i da me nekad teško razumjeti, to već uzmem u obzir', ispričala je za Večernji list.