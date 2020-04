Voditeljica i urednica 'RTL Direkta' dostojno je i profesionalno zamijenila Zorana Šprajca, a u skladu s trenutnom situacijom oko koronavirusa vidjeli smo je i kako radi iz svog dnevnog boravka. Ponosna je na svoje kolege jer trenutno poput mnogih 'informativaca' djeluju u nesvakidašnjim uvjetima te je otkrila što je trenutno za nju najstresnije

Mojmiru gledamo iz njezinog dnevnog boravka odakle se emitira 'RTL Direkt' danima kad je u Krapinskoj gdje je redakcija televizije, zbog novog režima - ne smije susresti novinarski tim. 'Televizija od doma? I to može. Tako rade i Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, Trevor Noah, pa će uskoro i Šprajc', poručila je. Ističe kako je ponosna što se RTL kad je najteže, pokazao sa vrsnim reporterima i sjajnim snimateljima.

Progovorila je i o najstresnijim situacijama zadnjih tjedana.

'Sve je stresno. I voziti se navečer po Zagrebu u kojem su samo policijski auti i nitko drugi, i snimke ljesova iz Italije, i kontinuirana briga za ljude koje voliš. Stresno je koliko je ljudi dobilo otkaz. Stresno je da živimo u vrijeme kad se čovjek boji drugog čovjeka. Stresno je da su zaraženi djedovi i bake u puno domova. Stresno je što nemamo pojma koliko će dugo trajati. Stresni su redovi ispred dućana. Stresno je pomislit što će se dogodit u Indiji. A i potres u Zagrebu koji nam je svima, kao i zgradama - prodrmao temelje, rekla je Mojmira.

Otkrila je i kako je zovu u kolege na poslu, imali neki nadimak. 'Zovu me svakako. Mojkas, Moka, Mo, Modžmir, Pastore', izjavila je. Izgubi živce kad nešto u emisiji bude krivo. 'Pravopisna pogreška, logička greška, krivi podatak, kriva slika. Gledatelj to pamti, za to nemam tolerancije. Ne mogu se pohvaliti dobrim živcima niti naročito dobrim strategijama za njihovo smirivanje', priznla je.