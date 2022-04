Mojmira Pastorčić iznenadila gledatelje: 'Možda ste primijetili da danas malo drukčije izgledam'

Nakon najave skorašnjih promjena u identitetu i sadržaju emisije, urednica i voditeljica RTL Direkta, Mojmira Pastorčić, večerašnju je odlučila voditi bez trunke šminke i pritom iznenaditi brojne gledatelje

'Možda ne u Hrvatskoj, ali u nekim drugim zemljama to je dan kad je bitno prirodno, dan kad trebate biti zadovoljni takvi kakvi jeste, dan kad je bitna osobnost, ne ljepota. Dan kada nesavršenosti treba ponosno nositi, ne skrivati. Bitan je sadržaj, ne izgled, barem u ovoj emisiji. Hvala vam što gledate, pusa, bok', zaključila je.

'Možda ste primijetili da danas malo drukčije izgledam nego inače. E pa danas je No Make up day, iliti dan bez šminke', objasnila je na kraju RTL Direkta pa dodala:

'Direktu sam posvetila mnogo godina, mnogo truda, razmišljanja, ideja, živciranja i mnogo rada od jutra do 23 sata. Prvo vrijeme kao novinarka, a onda sam je četiri godine uređivala i svaki dan radila sa Šprajcom. I tada je to bila emisija u kojoj se, uz njegovo snažno autorstvo i smisao za humor, osjećao moj štih - i moj stil, moje ideje i rad s novinarima. Posljednje dvije godine gledatelji su me bolje upoznali, vodila sam svaki dan, tri dana, dva dana, iz dnevnog boravka, s Vučkom, bez Vučka, kad god Šprajca nije bilo, a zadnja 4 mjeseca još i petkom. I iskreno sam počašćena kako su mi gledatelji vratili. Ne samo glasovima za nagrade, nego podrškom, interesom, mailovima, pohvalama na ulici, razglednicama, komentarima, ma i rukom pisanim pismima', izjavila je Mojmira Pastorčić.