Moby: 'Ja sam bio ćelavi pijanac, a Natalie Portman prelijepa filmska zvijezda'

Američki glazbenik Moby ispričao se glumici Natalie Portman nakon prepirke nastale poslije izjave da su njih dvoje prije 20 godina navodno bili u vezi, piše BBC

DJ i producent je na Instagramu napisao da su brojne kritike iznesene na račun njegove autobiografije objavljene pod nazivom "Then It Fell Apart", zapravo točne.

Dodao je i kako smatra da se prema Natalie, kada su se upoznali trebao ponašati puno odgovornije i uz više poštovanja.