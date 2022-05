Mlada zvijezda Nove TV, Valentina Baus: 'Što god sam planirala u životu – ispalo je drugačije'

U lipnju će biti pet godina od njezinog prvog javljanja uživo iz Maksimira, u kojem se odvijao festival 'Tko pjeva, zlo ne misli'. Iza nje su danas mnogi prilozi i javljanja uživo s terena (pokrivajući širok spektar tema - od politike do showbiza, raznih manifestacija, turizma i humanitarnih priča) obilježena njezinim šarmom i profesionalnošću, a gledatelji je mogu pratiti i u Dnevniku Nove TV. Jedna od mnogima najljepših televizijskih voditeljica za tportal je među ostalim rado govorila o tome što priželjkuje u karijeri, kako se bori sa stresom i tajni svoje sjajne vitke linije

Dugogodišnji rad na terenu bio je od velike koristi i sjajna podloga za ulazak u studio. Televizijsku karijeru na Novoj TV gradila sam od nule i mislim da je za mene bilo doista korisno to što sam krenula od najniže stepenice. Što se treme tiče – uvijek je tu negdje prisutna, ali sada je ona u puno manjoj mjeri vidljiva nego prije. Uvijek kažem da je pozitivna trema dobra stvar, znak je da ti je stalo do toga što radiš, vodiš računa o tome kako to radiš. Pogledam svake svoje odvođene Vijesti, svaki Dnevnik i analiziram što je bilo dobro, a što može bolje.

Što god sam planirala u životu – ispalo je drugačije. Često sama sebi kažem 'sve se događa s razlogom'. E sad, svi bismo mi htjeli odgovor na pitanje zbog čega nam se događaju neke stvari, ali to je već teže odgonetnuti. Stvarno iz svake situacije izvučem ono najbolje, vodim se srcem, ali mozak je stalno uključen. Kada me pitate što priželjkujem u karijeri - sretna sam ovdje gdje sam danas s, evo, uskoro napunjenih 29 godina. A u budućnosti – što bude, bit će! (smijeh)

Prvo, hvala na komplimentu. A drugo, ne pazim previše na prehranu. Nema nikakve tajne, nešto je do genetike, nešto do toga da stvarno ne mogu količinski pojesti puno hrane. Nekad jedan obrok rastegnem kroz cijeli dan i pojedem ga u tri navrata. Cijeli život sam takva, dobro, kao mala sam bila bucka, ali od srednje škole sam uvijek ista i s više-manje istom kilažom.

Birate li sami odjeću za emisiju i koliko se ona razlikuje od vaših privatnih izdanja?

Biram je u dogovoru s našim stilistima. Nekad sam zahtjevna oko odjeće, to je istina, ne volim previše boja, ali nađemo neki kompromis. Privatno sam uvijek više-manje u uskom kroju i crnoj boji, a sada, kada dođu topliji dani, čak ubacim tu i tamo malo šarenila. Ne pratim trendove, nosim ono što mi se sviđa, bilo to u modi ili ne.

Biti javna osoba znači da ćete ponekad pročitati i nešto loše o sebi ili da će pojedinci kopati po vašem privatnom životu. Kako se nosite s time?

Nikad se nisam zamarala time što drugi misle, volim čuti pohvalu – to mi daje vjetar u leđa, ali i kritiku – to me motivira da popravim što ne valja i budem bolja. Negativni, zli komentari nikad me nisu dirali, ne diraju me ni sada. Iako nisam baš često ni nailazila na njih. Ne znači da ih nema, ljudi uvijek pričaju, komentiraju, imaju svoja mišljenja... Ali dobro, Bože moj, to je tako – uvijek bilo i bit će!