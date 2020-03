Mjesec dana nakon prekida, o svojoj vezi sa 40 godina starijim Al Pacinom progovorila glumica Meital Dohan

Zbog njihove poveće razlike u godinama, o njihovoj se vezi konstantno pričalo, no na kraju su upravo te godine dovele do kraja njihove ljubavi. Iako su prekinuli još u veljači, glumica Meital Dohan tek je sada o svemu odlučila ispričati javno

'Teško je biti u vezi s tako starim muškarcem, pa makar on bio i Al Pacino', otkrila je 40-godišnja Meital Dohan i potom dodala: 'Pokušala sam ne razmišljati o tome, no on doista je star muškarac. Unatoč svoj mojoj ljubavi, nismo uspjeli.' Njezina veza sa 79-godišnjim Oskarovcem Al Pacinom okončana je nakon dvije godine i to u veljači ove godine, a navodno je upravo ona inicirala prekid. Kao razlog prekida navela je činjenicu da je bio škrt, kao i da jedino što joj je ikada kupio bilo je - cvijeće. To joj je očito poprilično smetalo, s obzirom da se njegovo bogatstvo procjenjuje na oko 140 milijuna funti, no sada se čini se pokajala zbog svojih ishitrenih izjava, pa je dala intervju za britanske medije u kojima je pokušala 'ispeglati' situaciju i krenula nizati hvalospjeve na račun bivšeg partnera.

'Stvarno sam se trudila objasniti da smo doista radili na našoj vezi. Bila je to nevjerojatna, velikodušna i lijepa ljubav. Ono što se dogodilo između nas bilo je veće od materijalističkih stvari poput cvijeća, čokolada, dijamanata ili automobila.' Svoju vezu sa poprilično starijim muškarcem komentirala je i riječima kako je ona sada u fazi kada se silno želi ostvariti i kao majka, dok Al Pacinu, koji ima troje djece, to nije ni na kraj pameti u 80. godini života. 'Bila je to jedna od najnevjerojatnijih ljubavnih priča mog života, no bili smo svjesni da razmišljamo o drugačijim stvarima. Dvije godine dug su period, bial sam svjesna da je ljubav naša neupitna, no nisam vidjela gdje sve to vodi jer sam silno željela imati djecu. To je teže ostvariti s nekim toliko starijim od tebe, jer ja još uvijek moram osnovati svoju obitelj, a on ju već ima.' Al Pacina je upoznala početkom 2018. godine i, kako je rekla, bila je to ljubav na prvi pogled - ona je bila glumica u usponu, a on umjetnik te su iskre između njih odmah proradile.