Mirna Zidarić se našalila na svoj račun: 'Bila, vidjela, laktarila se iako sam davno rekla nikad više'

HTV-ova urednica i novinarka u Sportskom programu HRT-a nije od onih poznatih osoba koje na društevnim mrežama iz dana u dan reklamiraju nove proizvode nego se trudi da njezine objave uvijek budu zanimljive onima koji je prate. Najnovijom na Instagramu Mirna Zidarić je nasmijala mnoge

'Usein Bolt posebno je biće. Neko bi pomislio da ima nemoguće zahtjeve, no on je posve suprotno sjedio i čekao na stepenicama da završim intervju s Blankom Vlašić ne bi li on došao na red. Ja ga tako sklupčanog tijekom programa uživo nisam primjećivala i s Blankom sam na dugo i široko pripovijedala. Nakon nekih 15 minuta vidim ga krajičkom oka kako sjedi i čeka i ne mogu vjerovati da je imao toliko strpljenja i volje. Ujedno je izuo sprinterice i ostavio mi ih, a znate koliko takva memorabilija vrijedi. Zapravo za mene nema cijenu, to je neprocjenjivo' ispričala je Mirna ranije za Avaz.