Minea postala žrtvom drske krađe, poručila pratiteljima: 'Pazite! Ovo se dogodilo mnogima, nisam ni prva niti zadnja'

Dragi moji, ne nasjedajte na lažne oglase! Nažalost sve češće se dešava da javnim osobama netko ukrade fotografije i iskoristi ih za lažne reklame. Nisam ni prva niti zadnja kojoj se to proteklih dana desilo. Meni su ne samo neovlašteno ukrali fotografije već ih i iskoristili za seriju fotomontaža, lažne oglase i lažni instagram profil, a sve u svrhu prodaje proizvoda s kojim nemam nikakve veze niti ga koristim. Ništa strašno, ali nemojte se dati "navući" na takve bezobrazluke i lažne oglase koji cirkuliraju po društvenim mrežama. Odmah prijavljujte oglase za koje vam je jasno da su lažni!💪 Moje fotografije kao i poslovne partnere uvijek možete vidjeti na mojem verificiranom IG i FB profilu 😘💞 #bitcebolje #jossamdobrevolje