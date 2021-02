Minea je opet na mukama: Pojavili su se novi lažni oglasi

U siječnju prošle godine prvo Nina Badrić, a dva mjeseca kasnije i voditelj Davor Meštrović odlučili su javno reagirati i apelirati na prevarante koji se na internetu predstavljaju u njihovo ime i reklamiraju razne proizvode - od tableta za mršavljenje u Nininu slučaju do lijekova za dijabetes kod Meštrovića. A onda je žrtvom postala i Renata Končić Minea. Sada je ponovo na meti onih koji zlopotrebljavaju njezino ime

Pjevačica i voditeljica In Magazina na Novoj TV je u kolovozu prošle godine obavijestila svoje pratitelje o prevari putem Instagrama, upozorila ih je da ona nije ni prva ni zadnja kojoj se to dogodilo te navela da se u zadnje vrijeme pojavljuje sve više prevaranata koji uzimaju fotografije poznatih osoba i lažno tvrde kako oni stoje iza njihovih proizvoda. No, njezini obožavatelji dojavili su joj da su se opet pojavili lažni oglasi.