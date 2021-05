Miljenik mnogih žena, glumac Fabijan Pavao Medvešek otkrio što misli o sebi

Iza samozatajnog glumca su brojne uloge u mjuziklima 'Evita', 'Jesus Christ Superstar', 'Aida', 'Mamma mia' no popularnost mu je porasla zahvaljujući ulozi u serijama 'Na granici' te 'Dar Mar' (u kojoj ga gledatelji trenutno mogu pratiti) kao i pobjedi u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'. Nedavno je ostvario ulogu i u prvom hrvatsko-korejskom filmu 'Kriza'. Nazivaju da jednim od najzgodnijih Hrvata no iznenadit će vas njegovo mišljenje na račun svog izgleda

Rekao je da se sigurno još nekoliko godina ne bi vratio u show jer je to za njega bilo dosta naporno iskustvo, ali prati novu sezonu. Premda mu se mnogi dive zbog izgleda, on o sebi ima drugačije mišljenje. 'To vam je sve tako na kameri samo. Uglavnom sam nezadovoljan, ali što je, tu je. Volim trenirati, ali puno više volim jesti', rekao je za Dnevnik.hr.

Odnedavno se može pohvaliti ulogom u prvom hrvatsko-korejskom filmu 'Kriza', koji bi trebao izaći do kraja godine. 'Jako sam sretan što sam dobio poziv jer mi svako iskustvo na setu puno znači', kaže Fabijan te je priznao da nije imao vremena učiti korejski i da priželjkuje karijeru izvan granica Hrvatske.