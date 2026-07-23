Milijunaš tvrdi da je stvorio svog 'klona': 'Zasad je beba u Petrijevoj zdjelici'

Bryan Johnson, milijunaš poznat po opsesivnoj potrazi za usporavanjem starenja, ponovno je izazvao buru na društvenim mrežama. Ovoga puta tvrdi da je u laboratoriju stvorio vlastitog 'klona', iako se zapravo radi o eksperimentu s matičnim stanicama.
Poduzetnik Bryan Johnson na društvenoj mreži X objavio je da se 'klonirao kao novorođenče', no ubrzo je pojasnio da nije riječ o stvarnom ljudskom klonu. Kako navodi, znanstvenici su iz njegovih stanica stvorili inducirane pluripotentne matične stanice (iPSC), koje se u laboratoriju mogu razviti u različite vrste tkiva.
'Beba Bryan' zasad živi u Petrijevoj zdjelici', našalio se Johnson, dodajući kako bi ovakva tehnologija jednog dana mogla pomoći u razvoju novih lijekova, regeneraciji organa i liječenju brojnih bolesti.
U objavi je objasnio da su njegove krvne stanice reprogramirane pomoću takozvanih Yamanaka faktora, molekula koje odrasle stanice mogu vratiti u stanje slično matičnim stanicama. Upravo zbog toga mnogi stručnjaci ističu da se ne radi o kloniranju čovjeka, nego o tehnologiji koja se već godinama istražuje u području regenerativne medicine.
Stanice za obnovu tkiva
Johnson vjeruje da bi se takve stanice u budućnosti mogle koristiti za obnovu kože, jetre, bubrega, živčanog sustava i drugih oštećenih tkiva. Smatra da bi takav pristup mogao pomoći u usporavanju procesa starenja i produljenju zdravog životnog vijeka.
Na novi eksperiment, kaže, potaknula ga je nedavna dijagnoza autoimunog gastritisa, kronične bolesti kod koje imunološki sustav napada sluznicu želuca. Johnson tvrdi da ga je upravo ta dijagnoza motivirala da još intenzivnije istražuje načine obnove organizma.
Milijunaš je posljednjih godina postao poznat zahvaljujući projektu 'Blueprint', u koji ulaže milijune dolara kako bi usporio biološko starenje. Njegova svakodnevica uključuje strogo kontroliranu prehranu, desetke medicinskih pretraga i niz eksperimentalnih tretmana, među kojima su ranije bili i transfuzija krvi njegova sina te terapije psilocibinom. Upravo zbog takvih poteza često izaziva podijeljene reakcije javnosti.