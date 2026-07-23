Milijunaš tvrdi da je stvorio svog 'klona': 'Zasad je beba u Petrijevoj zdjelici'

Poduzetnik Bryan Johnson na društvenoj mreži X objavio je da se 'klonirao kao novorođenče' , no ubrzo je pojasnio da nije riječ o stvarnom ljudskom klonu. Kako navodi, znanstvenici su iz njegovih stanica stvorili inducirane pluripotentne matične stanice (iPSC), koje se u laboratoriju mogu razviti u različite vrste tkiva.

'Beba Bryan' zasad živi u Petrijevoj zdjelici', našalio se Johnson, dodajući kako bi ovakva tehnologija jednog dana mogla pomoći u razvoju novih lijekova, regeneraciji organa i liječenju brojnih bolesti.

U objavi je objasnio da su njegove krvne stanice reprogramirane pomoću takozvanih Yamanaka faktora, molekula koje odrasle stanice mogu vratiti u stanje slično matičnim stanicama. Upravo zbog toga mnogi stručnjaci ističu da se ne radi o kloniranju čovjeka, nego o tehnologiji koja se već godinama istražuje u području regenerativne medicine.

Stanice za obnovu tkiva

Johnson vjeruje da bi se takve stanice u budućnosti mogle koristiti za obnovu kože, jetre, bubrega, živčanog sustava i drugih oštećenih tkiva. Smatra da bi takav pristup mogao pomoći u usporavanju procesa starenja i produljenju zdravog životnog vijeka.