Michelle uz ljubavnu playlistu poručila Obami: 'Moj si zauvijek'

Ljubav i poštovanje koje imaju jedno prema drugome nikada nisu krili. I nakon 25 godina braka Michelle i Barack Obama i dalje se trude pronaći način kako bi malim znakovima pažnje pokazali koliko si znače

Na listi, naziva 'Forever mine: Michelle to Barack', bivša prva dama stavila je najljepše ljubavne balade - od Ette James i njezine 'At Last' pa do Diane Ross i 'Endless Love'. Listu nisu zaobišli ni Beyoncé, John Legend, Alicia Keys, Rihanna, Bruno Mars, ni mnogi drugi - ukupno njih 44.