Michelle Obama otkrila sve o životu nakon odlaska iz Bijele kuće

Prošlo je godinu otkako je obitelj Obama napustila Bijelu kuću i preselila u susjedstvo. Iako su isprva plaćali mjesečnu najamninu, na kraju su kuću s devet spavaćih soba kupili, a kako tamo žive, Michelle Obama otkrila je u prvom intervjuu nakon prestanka obnašanja funkcije Prve dame Amerike

Sasha je dobila dvosobni apartman unutar kuće, kako bi imala privatnost, dok je studentica Malia dobila prostor na tavanu, da ima gdje boraviti kada posjećuje obitelj. Najgore je, kroz smijeh je otkrila Michelle, zapravo prošao 'glava obitelji', Barack Obama, koji je za radnu sobu dobio najmanju prostoriju u kući, a čak nema niti dovoljno prostora u ormaru da objesi svoju odjeću.

Ipak, postoji jedna stvar koju su ponijeli iz Bijele kuće, kako bi se, gdje god se nalazili, uvijek osjećali kao da su kod kuće, a o čemu je riječ, priznala je Michelle: 'Ono što sam naučila za boravka u Bijeloj kući je da je dom tamo gdje ga napraviš. U Bijeloj kući živjeli smo osam godina, no to nije bila naša kuća. To je bio samo prostor gdje smo živjeli, a učinili smo ga domom zahvaljujući vrijednostima i ljubavi jedno za drugo. I to smo ponijeli sa sobom.'