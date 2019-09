Meghan Markle zbog Serene Williams doletjela u New York, bez sina i supruga, no nisu svi oduševljeni time

Meghan Markle stigla je u petak u New York – i to komercijalnim letom s londonskog Heathrowa, kako bi iz publike bodrila svoju prijateljicu, tenisačicu Serenu Williams, koja igra povijesno finale. No tim potezom slavne vojvotkinje nisu svi oduševljeni

Serena Williams pobjedom u polufinalu US Opena upisala je svoju 101. pobjedu na ovom Grand Slamu, čime je zasjela na vrh ljestvice po broju pobjeda, potisnuvši Chris Evert, koja ima 100 pobjeda na drugo mjesto. U subotu igra finale US Opena na kojem ima priliku osvojiti svoj 24. Grand Slam naslov, čime bi sustigla apsolutni rekord u ženskom tenisu koji drži Margaret Court. No tim koji stoji iza Serene Williams navodno je zabrinut zbog dolaska Meghan Markle na finale US Opena, jer strahuju da bi to moglo dekoncentrirati tenisačicu.

'Serena je, nakon pobjede u polufinalu, pitala trenere što misle o Meghaninom dolask. Međutim, oni su zabrinuti pogotovo zbog toga jer su tenisači jako praznovjerni, a Serena je izgubila na zadnjem Wimbledonu kad je Meghan bila u publici', rekao je izvor blizak tenisačici za Page Six.

Serena obožava Meghan i jako je uzbuđena zbog njezina dolaska, a na novinarska pitanja hoće li to omesti Serenu u povijesnom meču, glavni trener Patrick Mouratoglou je opovrgnuo glasine rekavši: 'Nimalo, na stadionu će biti oko 23,000 ljudi, a jedna osoba više ili manje neće ništa promijeniti'.

Meghan Markle je Serenu Williams upoznala 2010. na zabavi povodom Super Bowla, a njihovo poznantsvo s godinama je preraslo u čvrsto prijateljstvo, posebno otkako je američka glumica postala članica kraljevske obitelji. Slavna tenisačica bila je gošća na kraljevskom vjenčanju, a upravo je ona bila jedna od glavnih organizatorica Meghaninog baby showera u New Yorku početkom ove godine. Prije godinu dana izjavila je: 'Poznajemo se već dugo vremena, no u zadnje vrijeme se puno oslanjamo jedna na drugu'. 'Ne može mi biti bolja prijateljica. U dobrim i lošim trenucima, ona je uvijek uz mene, a ja želim biti isto takva prema njoj', rekla je Williams prije godinu dana.

Nakon što je komercijalnim letom, doduše u prvoj klasi, stigla u New York, bez supruga i četveromjesečnog sina Archieja, Meghan Markle s prijateljicom je prvo otišla na sat joge u Modo Jogu, koja nudi satove u ekološki uređenom studiju u njujorškom West Villageu. Markle je ljubiteljica joge koju redovito prakticira, a njezina majka Doria Ragland radi kao instruktorica joge, za koju lijepa vojvotkinja vjeruje da joj pomaže u borbi s jet lagom. Ovo je ujedno prvi put otkako je rodila da je putovala bez sina i supruga, koji su ostali kod kuće na imanju Windsor, a Meghan će im se pridružiti krajem vikenda. U New Yorku je zadnji put bila u veljači ove godine, kad su joj prijateljice, među koje se nakon što je upoznala Harryja ubrajaju Amal Clooney i Oprah Winfrey, priredile zabavu uoči rođenja djeteta. Meghan je tad do Velike jabuke i nazad putovala privatnim zrakoplovom koji joj je osigurala gđa. Clooney.