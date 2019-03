Meghan Markle nikada neće imati titulu princeze, a vrlo je vjerojatno da to pravo neće imati ni njezino dijete

Iako princ Harry uživa titulu princa te se čistom logikom pretpostavlja da će isto pravo na titulu imati i njegovo dijete, kraljevska tradicija nalaže potpuno druga pravila

Prvo dijete princa Harryja i Meghan Markle , čije rođene svijet s nestrpljenjem očekuje, bit će sedmo u redu za prijestolje, no to ne znači nužno da će rođenjem automatski dobiti titulu prica ili princeze, ili uopće ikakvu kraljevsku titulu.

Mijenjanje titula nije strano u britanskoj kraljevskoj obitelji. Zahvaljujući Zakonu o nasljeđivanju iz 2013. godine, redoslijedom rođenja određuje se tko će postati sljedeći kralj ili kraljica, bez obzira na spol. Upravo zbog novog zakona princeza Charlotte se u redu za prijestolje nalazi jednu poziciju ispred svog mlađeg brata, 11-mjesečnog princa Louisa. Zakon je prvi put usvojen dok je Kate bila trudna s princem Georgeom.

Kraljica Elizabeta odobrila je zahtjev svog sina Andrewa da se njegovovim kćerima Beatrice i Eugenie dodijele titule princeza, iako su prema kraljevskoj tradiciji trebale dobiti samo titulu Lady. No to pravo nije prenosivo na njihove supružnike. Eugenie i Jack Brooksbank od kraljice nisu dobili nikakve titule nakon vjenčanja u listopadu, što znači da ni njihova djeca neće naslijediti pravo na titulu.

Meghan i Harry could forego giving their children titles all together.

Djeca princeze Anne, Peter i Zara, svojim rođenjem nisu stekli pravo na ikraljevsku titulu, obzirom na to da titulu nasljeđuju samo muška djeca. No, kraljica je to pravo ponudila unucima svoje kćeri Anne, koja je tu mogućnost odbila. Njihov otac, kapetan Mark Phillips bio je pučanin kada se ženio princezom Anne, stoga mu je kraljica kao vjenčani dar ponudila kraljevsku titulu, koju je on također odbio.

'Veoma sam sretan što su moji roditelji odbili kraljevske titule te što smo imali priliku odrastati radeći sve što poželimo', rekla je Zara u intervjuu za The Times 2015. godine.