Meghan Markle nije mogla ni sanjati da će se naći u ovim problemima

Elegantna 37-godišnja Meghan Markle možda je vojvotkinja od Sussexa i jedna od najutjecajnijih osoba na svijetu, no život joj je daleko od savršenog

'Turneja će biti njezina šansa da se pokaže u najboljem svijetlu. Zna da će biti u središtu pažnje, kao i da će svatko željeti upoznati je. To je njezina do sad najveća uloga. Potpuno sam sigurna da će biti vrlo, vrlo dobra u tome', rekla je autorica biografije 'My Husband and I' Ingrid Seward.