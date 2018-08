Meghan Markle: 'Ne želim provesti više ni minutu s onima koji lažu i manipuliraju'

Danas je u sretnom braku s princem Harryjem, no nije uvijek imala takvu sreću u ljubavi. Prije pet godina Meghan je prošla kroz razvod od prvog supruga, scenarista Trevora Engelsona, a evo koju je poruku tada poslala svima koji se nađu u istom problemu

'Nemam više strpljenja za određene stvari. Ne zato što sam postala arogantna, već zato što sam došla do točke u svom životu u kojoj više ne želim trošiti vrijeme na one koji me ne poštuju i svjesno povrijede. Nemam strpljenja za cinizam, žestoke kritike i vrijeđanja bilo kakve prirode. Izgubila sam volju voljeti one koji ne vole mene i smiješiti se onima koji se ne mogu osmjehnuti meni. Ne želim provesti više ni minutu s onima koji lažu i manipuliraju. Ne toleriram pretvaranje, licemjerje, nepoštivanje i tračanje', pisala je u jednom od svojih postova današnja vojvotkinja.