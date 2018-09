Meghan Markle i princ Harry partijali do zore u Amsterdamu

Novopečeni vojvode od Sussexa uzeli su proteklog vikenda kratak odmor od kraljevskih obveza i odletjeli na dvodnevni odmor u Amsterdam gdje su se ludo zabavili s nekim od najpoznatijih svjetskih biznismena, celebrityja i milijardera

LOOK DOSTOJAN KRALJEVSKIH DAMA

'Par je stigao u petak popodne i otišao u nedjelju. Prisustvovali su na dvije privatne zabave. Bila je to grupa ljudi koju Meghan već poznaje od prije, a princ Harry ih je sada upoznao. Družili su se sa svima, a Harry se nije odvajao od nje. Izgledali su jako zaljubljeno', prepričao je jedan od sudionika, a onda dodao: 'Sjedili su jedno do drugoga cijelu noć, na čelu stola odmah pored Nicka Jonesa. Kako je večer prolazila ostatak gostiju se polako opustio i dolazio do njih. Meghan se prema svima ponašala izuzetno lijepo. Bilo je tu i mnogo pića, prava zabava.'