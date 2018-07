Meghan Markle i princ Harry dobili novi dom od kraljice Elizabete II?

Kraljica Elizabeta II navodno je Meghan Markle i princu Harryju poklonila kuću u kojoj će živjeti - Adelaide Cottage

Adelaide Cottage nalazi se u blizini dvorca Windsor i Kapele sv. Georgea gdje su se Meghan Markle i princ Harry vjenčali. Sama kuća je u parku dvorca Windsor, no to bi vas moglo zavarati. Spomenuti park ima dva i pol kvadratna kilometra.

Kako dvorac Windsor ima čak sedam ulaza i izlaza, par će vjerojatno moći izbjeći pažnju fotografa kad to poželi, a do Londona ima samo 40 kilometara, pa je i to vrlo praktično.