Matija Cvek uoči koncerta u Splitu otkrio spol bebe, ali ne i ime koje su odabrali

Tako se prvo dotaknuo i svog prvog velikog koncerta na splitskim Gripama, te je kroz smijeh rekao: 'Sve je spremno za koncert! Imam malu, ali pozitivnu tremu. Bend je spreman, to mi je najvažnije. Kultne Gripe, veliko je to za nas, ogromno, rekao bih. Često sam u Dalmaciji, imam predivnu publiku ovdje, predivan feedback. Volim što su to ljudi koji kuže moje pjesme, koji vole plesati. Većinom je to ženska publika, ali dovuku one i svoje partnere pa tako i oni shvate da je tu zapravo dobra svirka. Tako to otprilike ide.'