Mate Janković opleo po hrvatskom turizmu: 'Jadran polako, ali sigurno postaje megafriteza za EU sirotinju'

On je jedan od najpoznatijih kuhara u Hrvatskoj, veliki zaljubljenik u dobru spizu, koji nema dlake na jeziku reći svojim kolegama da nešto ne valja. Mate Janković sada je otišao korak dalje i na svom Facebook profilu dao svoje mišljenje o turističkoj ponudi i 'delicijama' koje se spravljaju za goste

'Čitam danas nekoliko tekstova o našem turizmu. Hrvatski turizam je htjeli mi to priznati ili ne - loš. Hoteli od 5* su još uvijek rijetkost, kao i dobri popratni sadržaji. Restorani su ispodprosječnih do osrednjih. To što se lovimo nekolicine imena na Jadranu poput Monte, Pelegrini i Boškinac i to što ih uz dodatak nekolicine možemo sve nabrojati dokaz je turističke impotencije.

Vrhunski i educirani kadar nam odlazi u inozemstvo, npr. od 10 top konobara sa kojima sam surađivao u najboljim lokalima Opatije, poput Plavog Podruma i Bevande, 8 ih je otišlo iz Hrvatske u kasnim tridesetima. 'Hrvatski turizam' je je..ni oksimoron i musaka u glavnini sastavljena od apartmana u ružnim kućama, koncesioniranim plažama sa gusto nabijenim ležaljkama (da ne bi slučajno stavio ručnik negdje) te restorana i barova u kojima caruje loša hrana, loš servis i jelovnici koje je prevodio Google translate (škampi na način kuće - shrimps on the way home).