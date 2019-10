Mary May u Vintage Industrial Baru

U srijedu 23. listopada Vintage Industrial Bar će koncertno preuzeti fantastična kantautorica Mary May iza koje je hvaljeni album 'Things You Can't Put Your Finger On'

Mary May se javnosti prvi put predstavila u travnju 2018. godine singlom 'Softest Tune' koji je jednoglasno osvojio kritičare i utabao put za prvijenac 'Things You Can`t Put Your Finger On' koji je zaradio nominaciju za nagradu Porin u kategoriji 'Najbolji album alternativne glazbe' te je uvršten u sam vrh najboljih ostvarenja 2018. godine od strane regionalnih glazbenih medija. Glazba koju opisuje kao folk americanu s elementima popa i bluesa u live verziji uz Mary izvode Luka Čapeta na gitari, Marin Živković na saksofonu, Borko Rupena na bubnjevima i Marko Ferlan na kontrabasu.