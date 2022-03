Mario Petreković i Aleksandra Kramberger vješto su skrivali da stiže još jedna beba, a ona je sada pokazala trudnički trbuščić koji ni kaput više ne može prikriti

Komičar Mario Petreković i stomatologinja Aleksandra Kramberger u slatkom su iščekivanju svog drugog djeteta, a zaljubljeni par 'ukrao' je malo vremena za sebe te vrijeme proveo u šetnji centrom grada, a pogledima znatiželjnika nije promaknuo sve veći Aleksandrin trudnički trbuščić

Mario i Aleksandra sve do kraja siječnja ove godine uspješno su krili kako očekuju svoje drugo dijete, no kada je lijepa Aleksandra stigla na komemoraciji za preminulog Akija Rahimovskog u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog. Uska haljina odmah je otkrila dobro čuvanu tajnu, a nedugo nakon toga Mario je u intervjuu za In Magazin izjavio: 'I drugo je na putu, još putuje, logičan slijed. Uvijek kažeš stat ću, pa neću, ne znam što će biti, ali u mojoj obitelji brat i ja. Nekako mi je to logičan slijed, ne može dijete bit samo, treba imat bracu i seku.'