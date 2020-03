Marina Orsag: 'Dobro smo, ali nemamo gdje živjeti', Jadranka Kosor: 'Oštećenja u stanu. Mama je bolesna'

Snažan potres koji je ovo jutro pogodio Zagreb uplašio je sve građane, pa tako i one poznate, a posebno je teško oštećen centar grada

Komičarka Marina Orsag na Facebooku se oglasila nakon velikog potresa u Zagrebu. 'Za sve koji/e brinu... dobro smo i ja i Zvonko. Nemamo više gdje za živjeti, al i to će se riješiti. Stay positive and away from people!!!' napisala je Marina, dodavši da moli prijatelje da je ne zovu. 'Javit ću se. Dobro sam, al sam još u šoku i ne da mi se ponavljat jednu te istu priču. Kad dođem sebi, javim se. Trenutno idem odspavat malo u autu, pa kad prođe sve ovo, idem vidjet je l' se šta da spasiti iz stana. Hvala vam svima na brizi', napisala je.