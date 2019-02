Marijana Batinić slavi rođendan: Bez šminke izgleda kao djevojčica

Splićanka, RTL-ova voditeljica danas puni 38. godina. Već jučer je Marijana Batinić sa suprugom Matejem Pašalićem te njegovim bratom i šogoricom počela slaviti svoj najdraži dan. Na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj pozira bez trunke šminke

Jedna od najpopularnijih Splićanki sa zagrebačkom adresom, zaštitno lice emisije 'Ljubav je na selu' Marijana Batinić danas slavi rođendan. Pratitelje koji je intenzivno obasipaju komplimentima zbog izgleda i pozitivne energije, zasigurno je razveselila fotografija na kojoj se pokazala bez make upa. Voditeljica na njoj izgleda poput djevojčice.

Priznala je da privatno gotov nikad nije našminkama.

'Bude mi često neugodno kakva osvanem u obližnjoj trgovini. Tješim se da me ljudi ne prepoznaju. Stvarno budem kao da me poplava donijela. Nije samo do šminke, nego i stajlinga beskućnika i frizure-petarde', rekla je Marijana u prijašnjem razgovoru za tportal.