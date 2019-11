Marijana Batinić o majčinstvu: 'Što me tek čeka u pubertetu?'

Voditeljica koju trenutno gledamo u RTL-ovom showu 'Život na vagi' podijelila je danas simpatičnu objavu vezanu uz kćerkicu Enu. Iako je Marijana Batinić najsretnija kad se mazi, škaklja i grli sa svojom četverogodišnjakinjom, no djevojčica se ne voli previše maziti u javnosti

'Rijetki trenuci kad mi dopusti da je mazim u javnosti... Stalno slušam: 'Mama, ali ja nisam mala beba!' Kako nisi kad sam te jučer rodila? Što me tek čeka u pubertetu?!', napisala je Marijana Batinić pored fotografije snimljene u parku sa svojom mezimicom.

Mnoge pratiteljice s njom su podijelile svoje savjete i iskustva. 'O moja Mare, izlasci, prve ljubavi, čekanja', 'A to su najljepši trenutci. Prebrzo odrastu i onda mama ne mazi više. Uživaj dok možeš', 'Meni je super kad mi moja mala četverogodisnjakinja kaže nemoj me maltretirati, živciraš me', samo su neki od komentara.