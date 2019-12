Maja Šuput: 'Za mene je 2019. bila penjanje prema snovima, a u sve to kaže mi muž da sam i najbolja supruga'

Kako se ova godina primiče svom kraju, a time i vrijeme kad se, uobičajeno, podvlače crte oko aktivnosti koje su iza nas, jedna od omiljenih domaćih pjevačica i članica žirija showa Supertalent, napravila je svoj rezime za jednu od najplodonosnijih godina za nju. Maja Šuput je ostvarila brojne privatne i poslovne uspjehe

'Za mene je 2019. bila penjanje prema snovima i na sreću realizacija istih. Imala sam luđačku djevojačku, bajkovito vjenčanje, proslavila 40. kako dolikuje, odradila sve vikende pjevajući na pozirnicama, snimila uspješno sve emisije Supertalenta, izdala dječji album i do visina razvila Majushku. Uz sve to kaže mi muž da sam i najbolja supruga (nije baš da me ima s kim usporediti), mama je i dalje super ponosna, a prijatelji su uvijek tu za sve dobre i loše dane pa se veselim još jednom genijalnom tulumu sutra s njima da zatvorimo ovu godinu sa stilom', pohvalila se Maja Šuput Tatarinov.

'Postoje ljudi koji ne mogu imati djecu, srećom, nisam ta, ali je to pitanje neugodno. Postoje i oni koji iz nekog razloga ne žele imati djecu, znači to se nikog ne pita. Ljudi me pitaju svašta, pa me pitaju i to. Dok se nisam udala, maltretirali su me pitanjima kad ću se udati, sad kad sam se udala, pitaju me kad će dijete, a kad rodim, vrlo vjerojatno pitat će me hoće li drugo. Valjda kad sve to riješiš, ispuniš, onda si Hrvat, katolik, pošten čovjek, nemam pojma. Znači, sve ostalo što radiš ništa je ako nisi ispunio te ciljeve', izjavila je ranije za tportal.