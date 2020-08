Luka Nižetić suočio se sa svojim najvećim strahovima i zaronio na dah

Završio je prvi Indigo Freediving Fest, četiri dana mora, teorije i zarona u najljepše plavetnilo, a u svemu je sudjelovao i splitski pjevač Luka Nižetić. Velikim pothvatom, da zaroni na dah, Luka se pohvalio na svom Instagram profilu i ne krije kako jedva čeka da cijelo iskustvo ponovi

Ronjenje je nešto u čemu uživaju mnogi - od najmlađih do najstarijih. Ta privilegija da zaronite i gledate kakav je život ispod morske površine nešto je neopisivo, a hoćete li to napraviti samo sa maskom i dihalicom, sa bocama ili jednostavno ronjenjem na dah, ovisi o vašim sposobnostima.

Najteže od svega definitivno je ronjenje na dah, u čemu se rijetki okušaju, no, tvrde, kada jednom probate, postajete ovisni o tome. Jedan od većih strahova splitskog pjevača Luke Nižetića bio je upravo zaron na dah, no, ovoga je ljeta i to 'skinuo' s popisa neostvarenih želja.

'Život počinje tek nakon što izađemo iz svoje zone komfora', napisao je pjevač koji i ovo ljeto provodi u Komiži, gdje ima restoran Fabriku.