Luka Nižetić ne može biti sretniji, kući su se napokon vratili Mastelići: 'Kako to opisati.. Ne mogu od sreće disati..'

Ovoga puta povratak kući voditeljice i novinarke Petre Nižetić Mastelić vjerojatno bi prošao u potpunosti 'ispod radara' da se njezin brat, pjevač Luka Nižetić nije pohvalio na Instagramu. Iako nije niti u jednom trenutku spomenuo Petru, objavio je fotografiju s nećakom Jozom i time 'otkrio' da je tročlana obitelj u Hrvatsku stigla još prije desetak dana

Iako je nekadašnja voditeljica i novinarka uvijek bila poprilično aktivna na svom Instagram profilu, u posljednje vrijeme to baš i nije slučaj, pa tako putem društvenih mreža nije otkrila ni da se nakon godinu dana izbivanja ponovno vratila kući iz Amerike.

U Hrvatsku su stigli prije desetak dana i namjera im je ovdje provesti cijelo ljeto i to na relaciji Sinj-Split. Prije negoli su krenuli prema Jadranu, Petra i Frane Mastelić s malenim su Jozom nekoliko dana proveli i u Zagrebu.

Uz fotografiju koju je objavio na Instagramu, Luka je tek napisao: 'Kako to opisati.. Ne mogu od sreće disati..' A osim njega, još je prije tri dana i Marijana Batinić, dugogodišnja Petrina najbolja prijateljica i vjenčana kuma, objavila njezinu fotografiju s leđa, no to je doista prošlo 'ispod radara'.