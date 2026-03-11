Luka Dončić ulazi u sudsku bitku za skrbništvo nad kćerima, a ranije je bio na sudu i s vlastitom majkom

Za raskid zaruka Luke Dončića doznalo se nakon što je košarkaš javno priznao da je prekinuo vezu s dugogodišnjom partnericom Anamarijom Goltes i otkrio da ga sada čeka sudska bitka za skrbništvo nad njihovim kćerima. Iako je tek ušao u novu obiteljsku dramu, nije mu to prvi put da se zbog privatnog života našao u sudnici – već je ranije imao postupak i s vlastitom majkom Mirjam Poterbin, s kojom se sukobio oko prava na korištenje svog imena i brenda

Još kao tinejdžer, Luka Dončić je brend LD77 i povezane tvrtke prepustio na upravljanje majci i njezinu tadašnjem partneru Borisu Požegu što je kasnije dovelo do sukoba oko vlasničkih udjela i zarade koju njegovo ime donosi.

Kako je vrijednost njegova brenda rasla s prelaskom iz Europe u NBA ligu, Luka je odlučio sudskim putem pokušati preuzeti kontrolu, tvrdeći da je bio premlad i nedovoljno upućen kada je potpisivao dokumente, no na kraju je povukao tužbu, a obiteljski odnosi ostali su trajno narušeni.

'Ne želim prati prljavi veš u javnosti' 'Prijetnje ljudi koji žele iskoristiti mojeg sina, i pisanje ovakvih članaka u najmanje pogodno vrijeme za Luku, neće me pokolebati. Uvijek ću štititi svojeg sina i nikad neću odstupiti od toga. Sve što je napisano u medijima dolazi od ljudi koji su Luku okruživali posljednje dvije godine i žele potpunu kontrolu nad njegovim životom i karijerom. Ne želim prati prljavi veš u javnosti, pogotovo u vrijeme kada se Luka treba sabrati i fokusirati na važne utakmice koje su pred njim', bila je reakcija Dončićeve majke u priopćenju za javnost koje je u Sloveniji prenio tamošnji N1.

Na kraju se ni za nju stvari nisu rasplele povoljno. Fokus se potom prebacio na njezina bivšeg partnera, Borisa Požega, te su u javnost isplivali detalji koji ovu priču prikazuju u novom svjetlu. Riječ je o ljubljanskom poduzetniku koji zarađuje na nekretninama i ugostiteljstvu, a neko je vrijeme bio u vezi s Dončićevom majkom Mirjam Poterbin te je u košarkaškim krugovima poznat pod nadimkom Piksi. >> Luka Dončić priznao prekid zaruka i ulazak u rat za skrbništvo, u priču se uplela i policija u rodilištu << Prema navodima slovenskih medija, tijekom veze s Borisom Dončićeva je majka na njega prepisala upravljanje svim slovenskim tvrtkama koje stoje iza brenda NBA zvijezde, što je cijelu situaciju dodatno zakuhalo. Nakon prekida njihove romanse uslijedila je drama oko podjele imovine, a upravo u tom razdoblju Luka je podnio tužbu protiv majke.

Uvijek će štititi sina U tužbenom zahtjevu stajalo je da Dončić formalno nema nikakve veze s tim brendom te da o svim suradnjama i ugovorima u SAD-u odlučuje njegova kompanija Luka99 Inc., koja ne dopušta plasiranje proizvoda i usluga pod tim imenom. Naglasio je i da je u trenutku registracije bio suviše mlad, da nije razumio proceduru, pa je vođenje brenda i potpisivanje potrebne dokumentacije u potpunosti prepustio majci. 'Uvijek ću štititi svog sina i nikada neću odstupiti od toga. Sve što je napisano u medijima dolazi od ljudi koji su Luku okruživali posljednje dvije godine i žele potpunu kontrolu nad njegovim životom i karijerom. Ne želim prati prljavi veš u javnosti, pogotovo u vrijeme kada se Luka treba fokusirati na važne utakmice koje su pred njim', rekla je njegova majka tada.

