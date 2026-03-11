Dončić uzvraća udarac: Sada je i on 'očistio' Instagram

Nakon što je potvrdio da je prekinuo zaruke s dugogodišnjom partnericom Anamarijom Goltes, košarkaška zvijezda Luka Dončić povukao je još jedan potez koji potvrđuje kraj njihove veze. S društvenih mreža uklonio je sve njihove zajedničke fotografije

Slovenski košarkaš Luka Dončić izbrisao je s društvenih mreža sve fotografije na kojima je bio s Anamarijom Goltes. Nekoliko dana ranije isto je učinila i ona, a sada je i Dončićev profil ostao bez njihovih zajedničkih uspomena. Na njegovu profilu sada su ostale tek fotografije s kćerima, dok su nestale sve objave s bivšom partnericom, uključujući i fotografiju s dana zaruka na Bledu.

Obrisane uspomene Da su Luka Dončić i Anamarija Goltes nakon dugogodišnje veze prekinuli, u javnosti se šuška već neko vrijeme. Par je bio zajedno još od tinejdžerskih dana, kada su zajedno ljetovali na otoku Krku. Godine 2023. odlučili su vezu podići na novu razinu te su se zaručili na Bledu. Iste godine dobili su kćer Gabrielu, a prije nekoliko mjeseci postali su roditelji i drugi put, kada im se rodila djevojčica Olivia. Gabriela je rođena u SAD-u, gdje su godinama živjeli, dok je Olivia rođena u rodilištu u Kranju.

Luka Dončić i Anamaria Goltes Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Hajdinjak / CROPIX



Luka Dončić i Anamaria Goltes Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Hajdinjak / CROPIX

Spor oko skrbništva Američki mediji nedavno su objavili kako je do razlaza navodno došlo još prije rođenja druge kćeri. Goltes se tada preselila u Sloveniju, dok je Dončić ostao u Los Angelesu, što je dodatno potaknulo glasine o prekidu. Dončić je potom i sam potvrdio razlaz u izjavi za ESPN. ‘Svoje kćeri volim više od svega na svijetu i učinio sam sve što sam mogao da budu sa mnom u SAD-u tijekom sezone, no to nije bilo moguće. Zato sam nedavno donio tešku odluku da prekinem zaruke’, poručio je u izjavi koju je u utorak prenio ESPN.

Luka Dončić Izvor: EPA / Autor: Jarek Praszkiewicz





Luka Dončić Izvor: EPA / Autor: Jarek Praszkiewicz