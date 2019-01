Niže uspjeh za uspjehom: 2019. godina za Gorana Višnjića nije mogla početi bolje

Paralelno s njegovim dolaskom u Hrvatsku, američki mediji raspisali su se o novom angažmanu našeg glumca s holivudskom adresom - nakon uloga u serijama 'Bezvremeni' i 'Santa Clarita Diet', Goran Višnjić dobio je ulogu i u novoj sezoni popularne serije 'To smo mi'

U Portugalu snima novi film 'Fatimu', a osim što se na Foxu trenutno prikazuje serija 'Bezvremeni', u kojoj je utjelovio misterioznog zločinca gariu Flynna, hrvatski glumac s holivudskom adresom, Goran Višnjić, američki mediji ne prestaju pisati o tome da je dobio ulogu i u popularnoj seriji 'To smo mi' ('This Is Us'), gdje će glumiti učitelja Vincenta.