Goran Višnjić u šetnji s preslatkom kćerkom: Ponosni tata pokazuje ljepote Dubrovnika

Da je stigao u Hrvatsku prije nekoliko dana, naš glumac s holivudskom adresom Goran Višnjić pohvalio se već na Instagramu, a nakon kratkog posjeta Grčkoj trenutno uživa u Dubrovniku. Na Stradunu je snimljen u šetnji s kćerkom Lanom Lourdes, koja izgleda kao njegova preslika. Tata i kći, držeći se za ruku, razgledavali su ljepote Grada, a vrlo je vjerojatno da joj je Višnjić pokazao mjesta na kojima je proveo mladost i odigrao jednu od svojih životnih kazališnih uloga - onu Hamleta. Što se tiče uloga, njegove obožavatelje zasigurno će razveseliti vijest da je u Portugalu snimao novi film 'Fatima', ali i da će glumiti u popularnoj FOX-ovoj seriji 'To smo mi' (This Is Us).