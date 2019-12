Lucija Lugomer uživa u trudnoći: 'Niti jedan zli komentar ili kritika jednostavno ne dopiru do mene'

View this post on Instagram

Ne mogu opisati osjecaj slobodne koju osjecam odkako sam saznala da sam trudna. Godine su ucinile svoje i samopouzdanje nije upitno ali ova sloboda koju osjecam i divljenje prema zenskom tijelu je nesto o cemu zelim vise pricati i pisati. I obecajem da budem! Razmisljala sam si kako prilagoditi i vas i mene ovom profilu obzirom da se sada sve vrti oko toga da sam trudna ali potom sam se zaustavila u vlastitim mislima i rekla si ‘Ali to uistinu je ono sto mi je trenutno najprirodnije i najpoznatije stanje te zelim u tome uzivati punim plucima!’ K’vragu ima nesto posebno i u tim slikama bas kao sto su nastale ove. Jos posebnije je sto su na njoj moj pristic posred cela (ne, ne ‘uzimaju’ ljepotu samo curice - koza lica mi je jedno veliko njaaaah tokom cijele trudnoce) pa i moj celulit na nogicama koje me btw., genijalno nose kroz cijelu cijelcatu trudnocu bez imalo straha. Ocekivala sam svasta a docekalo me itekako svasta - lijepoga! Zdravlje je tu, kilaza ostala ista, maleni je super, prehrana mi je ostala ista nemam nikakvog cravinga, od gestacijskog secera ni g, od novih strija ni s...kako? Ne znam ali tek sada u potpunosti tvrdim da sve radim bas kako treba te niti jedan trener/nutricionista/zlobna zena jednostavno nemaju nikakvo pravo glasa. Sada u tome svemu sto sam stekla do sada jednostavno uzivam. Niti jedan zli komentar ili kritika jednostavno ne dopiru do mene. I imam se posebnu potrebu zahvaliti muzu na svoj njeznosti i razumijevanju. Svakoj teti za salterom koja me primila za ruku i pomogla, svakom taxisti koji je vozio oprezno, teti u banci koja me uvijek doceka s osmjehom na licu, svakom random komplimentu, svakoj osobi za blagajnom koja me pustila prije na red...hvala vam ljudi. Hvala vam zauvijek jer ste i vi veliki dio mog lijepog i dobrog iskustva! ——————————————————————————— Donji ves - @kik.hrvatska ——————————————————————————— • • • • • • • • • • • • • • #ootd #outfitoftheday #lookoftheday #kikfashion #fashion #fashiongram #style #love #beautiful #lovekik #oglas #currentlywearing #wiwt #whatiwore #whatiworetoday #ootdshare #outfit #clothes #fashionista #todayimwearing #instastyle #instafashion #outfitpost #fashionpost #todaysoutfit #kikmoda