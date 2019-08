Naša najpoznatija plus size ljepotica otkrila spol djeteta i kakvo mu ime planira nadjenuti

Nakon što je obožavateljima putem Instagrama otkrila kako sa suprugom Danijelom Grlićem očekuje dijete, Lucija Lugomer sada je otkrila njegov spol i koje mu ime planiraju nadjenuti

Najpoznatija hrvatska plus size manekenka Lucija Lugomer svojim vjernim obožavateljima na Instagramu otkrila je kako sa suprugom Danijelom Grlićem očekuje sina.

'Jedno je zaljubiti se u nekoga, drugo je voljeti nekoga, a treće je odabrati baš njega za oca svog djeteta. Život se mijenja zauvijek.' Napisala je nedavno na svom Instagram profilu naša najpoznatija plus size manekenka Lucija Lugomer i uz to objavila fotografiju na kojoj pozira sa suprugom Danijelom Grlićem, dok joj je on na trbuh rukama napravio znak srca.