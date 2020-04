Znanstvenik s Insituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje te lovac kojeg nitko ne želi susresti u kvizu, nedavno se opet aktivirao na društvenim mrežama gdje sad svoje pratitelje iz izolacije uveseljava crticama sa putovanja. U najnovijoj objavi Krešimir Sučević Međeral otkrio je i kakav je imidž nekada 'furao'

'Već preko 2500 godina, kao Bizancij, Konstantinopol, Carigrad, Istanbul, uvijek je glavni grad nečega, čak i sada, kada više nije. Jednom nogom u Europi, drugom u Aziji, poput nekoć Kolosa s Rodosa, Istanbul je doista grad koji povezuje kulture, grad s bezbroj lica, od kojih su putniku namjerniku najvažnija dva - ovisno s koje strane dolazi u grad. Za putnika iz Europe, Istanbul je orijentalni grad, kaotičan, bučan, s mnoštvom mirisa, dovikivanja, svekolike trgovine, egzotičnih začina i jela. Za putnika koji dolazi s istoka, Istanbul je europski grad, sređene infrastrukture, zapadnjačkih zgrada, europskih urbanih uzusa. Da nekomu moram preporučiti samo jedan svjetski grad koji treba posjetiti, bio bi to Istanbul. Svaka čast Londonu, Parizu ili New Yorku, ali to su ipak zapadnjački gradovi, gdje su ostale kulture getoizirane u četvrti poput Chinatowna ili Male Indije, no dominantna je kultura ipak zapadnjačka', piše popularni kvizaš i svjetski putnik.