Loreen u subotu 24. svibnja stiže na Sea Star i poručuje: ‘Osjećam da sam na pravom mjestu!

Loreen is coming to Sea Star Festival 2025!

Posebno se osvrnula na svoj projekt SAGES s islandskim producentom Ólafurom Arnaldsom te o njihovoj posebnoj suradnji i umjetničkoj povezanosti. Loreen je, vođena intuicijom, posebnim unutarnjim osjećajem, samo dan nakon svoje druge pobjede na Euroviziji s pjesmom ‘Tattoo' odlučila da mora otići na Island kako bi stvorila nešto novo u suradnji s Ólafurom. ‘To je vrlo duhovan projekt. SAGES je pravo ogledalo svega u što vjerujem. Govori o životu izvan onoga što vidimo, o svrsi, zašto smo ovdje, tko smo zapravo. I glazbeno je građen tako da otvara određene stvari. To je zvuk koji... gotovo kao meditacija, ali ne baš. Moraš biti u određenom stanju svijesti kad ga slušaš – tada ćeš razumjeti', rekla je Loreen i dodala ‘Ponekad ne vjerujemo u proces i onda se izgubimo, ali znamo... osobito mi žene, znamo. Emocije – mi jesmo emocije. Emocije su energija. To smo mi. Nismo samo meso, to pripada Zemlji – mi smo emocije, preko njih se povezujemo. To je i ono čarobno u nama – što sve možemo stvoriti kroz emocije. Ne možemo stvoriti ništa bez njih. Što su emocije? Emocije su naše postojanje. Emocije su sve.’

Švedska zvijezda Loreen , koja vlada europskim glazbenim ljestvicama već više od desetljeća, u razgovoru za Sea Star otkrila je kako se osjeća ususret nadolazećem nastupu na festivalu u Umagu - ‘Radim ono što volim, ovo je moja najveća strast – dijeliti, sjediti i pjevati za vas, stvarati energiju i širiti je. Osjećam da sam na pravom mjestu!'. Na svojim koncertima nastoji publiku odvesti na putovanje, pomoći u prisjećanju na svemir koji postoji ne samo izvan, nego i unutar nas samih te pružiti svima prisutnima svoje srce i dušu. ‘Znate kako zvuk i glazba mogu pomoći da zaronimo u sebe - upravo to želim postići! Ne znam zašto, ali danas osjećam potrebu podsjetiti ljude na onu temeljnu snagu koja postoji u nama – izvor koji često zaboravljamo, kako izgleda i koliko je raznolik. Da, to je ono što publika može očekivati – jednostavno!'

Emocije su nerazdvojiv dio njezina stvaralaštva i njezina bića, pa za stvaranje glazbe i ulijevanje svih najiskrenijih emocija u nju ima samo jedan, naizgled jednostavan, ritual: ‘Ritual je – otpustiti. Ritual je reći umu da se makne, da odjebe. A to možeš samo ako odlučiš. U tebi, u meni, postoji snaga koja je izvan ovog tijela i to se dogodi instantno. Instantno. Pripremam li se prije pjevanja? Možeš se pripremati tehnički, ali ne i za ono što će se dogoditi. Jer to se događa u trenutku... Dakle, ritual? To je povjerenje u ono što je u nama, otpuštanje svih osuda, svega – jednostavno vjerovati i dopustiti da se stvari dogode. I 10/10 puta dogodi se ono što se trebalo dogoditi i to je nevjerojatno! Ovo nije samo za mene, ovo vrijedi za sve nas, takav je život', zaključila je optimistično.

Loreen je svojom glazbom dotaknula milijarde ljudi, njezina je emocija snaga kojom stvara nove svjetove i nove kozmose. Osim na Sea Staru ovog svibnja, jedinstvena ikona spiritualnog popa nastupit će i na 25. izdanju EXIT festivala ovog srpnja u Novom Sadu. No za Loreen, svaka je publika jednako važna, a svaki njezin koncert posebnim čine upravo ljudi i njihova energija koja se razlikuje. Iako za sebe kaže da je nomad, čini se da se Loreen najviše ‘’doma’’ osjeća na pozornici: ‘Dajem sve što imam, praktički sam gola na pozornici. Iskreno, sve se događa u trenutku – jer kad si na pozornici osjećaš publiku, ponekad ona ima jednu energiju, drugi put drugu, i sve ovisi o publici i o energiji koju donose. Nije to samo do mene – to je veza između nas. Vidjet ćemo što će se dogoditi i što ćemo zajedno stvoriti.'

Na Sea Star festival ove godine, od 22. do 25. svibnja stižu eurovizijska senzacija Tommy Cash, vrući hitmaker Lost Frequencies, psymama Indira Paganotto te techno giganti I Hate Models, Patrick Mason i Paolo Ferrara. Na pozornici će zasjati domaća pop senzacija Miach te miljenik Balkana Voyage, a opaki trap gang ove godine predvode Senidah i Grše. U Nautilus Areni izredat će se najjača trap ekipa: 30zona, Peki, Baks, Špiro & Tej, Micka Lifa, MihaMih & Diinzo te Thicc Boi. Krema elektroničke scene odvest će publiku u techno raj, a na festival stiže i posebna zvijezda balkan soula – Marko Louis koji kao posebne goste dovodi Marčela i Nensi!

Sea Star Festival po sedmi će put poželjeti dobrodošlicu ljetu uz poseban program Welcome Daya 22. svibnja. U umašku lagunu Stella Maris već će se u četvrtak iskrcati Lanna i Innēr Sense. Članovi EXIT-ovog Echosystema i izdavačke kuće EXIT Soundscape pripremit će najuzbudljivije otvorenje festivala na Electric Waves pozornici. Moćne trake, magična energija i hipnotički performansi zagrijat će publiku za četiri dana plesa, sunca i mora. U nedjelju 25. svibnja će se održati Closing Party koji će na plesnom podiju na nogama zadržati samo najizdržljivije. DJ-evi s Electric Waves stagea pobrinut će se za to da ples uz izlazak sunca, rezimiranje najljepših uspomena i oproštaj s čarobnim pejzažem lagune obilježe nezaboravni beatovi.

Aktualne cijene ulaznica na snazi najkasnije do petka, 16. svibnja do kraja dana! Festivalske ulaznice po cijeni od 49 eura, s popustom od 30% na finalni iznos, mogu se kupiti ovdje, na svim prodajnim mjestima Entrija te online u sustavu Entrio najkasnije do 16. svibnja do kraja dana. Osim festivalskih ulaznica u ponudi su i jednodnevne ulaznice te VIP Gold, kao i različite opcije smještaja.

U prodaji je omiljena akcija ‘Kupi 4, zgrabi 5' u kojoj se na četiri kupljene ulaznice peta dobiva potpuno besplatno!

Ovogodišnji Sea Star festival realizirat će se uz podršku Hrvatske turističke zajednice, Istarske županije, Grada Umaga, Turističke zajednice grada Umaga, Turističke zajednice Istarske županije i Plave Lagune.