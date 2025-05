Kakve riječi Pepa Guardiole o Jošku Gvardiolu!

Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za City, dok je Mateo Kovačić bio na terenu do 86. minute. Pred susret, Pep Guardiola je biranim riječima pričao o Jošku Gvardiolu i rekao je neke nevjerojatne stvari o hrvatskom majstoru.

'Joško je bio najvažniji igrač kojeg smo imali ove sezone, bez Joška bi bilo nemoguće održati momčad', započeo je Guardiola i nastavio:

'Pouzdan je za igranje svaka tri dana, u dobrim i lošim trenucima, bio je vrhunski. I Bernardo Silva, rekao sam to mnogo puta, nekoliko drugih igrača u lošim trenucima sezone uvijek je bilo tu. Ne zaboravljam to. Lako je kada su svi spremni, zabavno je, ali kada si pouzdan i dostupan za igranje svaka tri dana, borbu, patiš i sljedeći put pokušavaš ponovno u lošim trenucima, to mi puno znači. Puno.'