Ljubitelji Abbe konačno će doći na svoje: Najpopularniji švedski bend nove materijale objavljuje na jesen

Nakon više od godinu dana otkako su se ponovno okupili, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid Lyngstad planiraju na jesen objaviti nove pjesme, i to 37 godina od posljednjeg objavljenog singla

Posljednji studijski album 'The Visitors' objavili su 1981. godine, a posljednja turneja nazvana 'ABBA: The Tour' održana je tijekom 1979. i 1980. godine.

U travnju prošle godine bend je objavio da su snimili dvije nove pjesme – 'I Still Have Faith In You' i 'Don't Shut Me Down'.

'Jedna zvuči poput pop pjesme iz sedamdesetih, a druga je bezvremenska', ustvrdio je tada Ulvaeus i istaknuo da je ponosan na obje.

Tada je najavljeno da bend za 2019. sprema i posebnu televizijsku emisiju 'ABBA: Thank You for the Music, An All-Star Tribute', koja je prvotno planirana kao božićno izdanje, ali je u rujnu postalo očito da neće biti spremna.

Ideja o ponovnom okupljanju rodila se 2016. godine kada je Simon Fuller, čovjek koji je stajao iza benda Spice Girls, priopćio da će se najpopularniji švedski bend svih vremena ponovno okupiti kako bi radili na novom 'iskustvu digitalnog zabavnog programa'.

'Odluka da nastavimo s uzbudljivim projektom koncertnih nastupa naših avatara imala je neočekivanu posljedicu. Svi smo osjetili kako bi nakon 35 godina bilo zabavno ponovo udružiti snage u studiju. I jesmo. I bilo je kao da je vrijeme stalo, kao da smo bili samo na kratkim praznicima', navedeno je u objavi benda.